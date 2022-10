Twee scholen sluiten bij gebrek aan kinderen in Land van Cuijk

De middelbare scholen in Stevensbeek en Mill gaan in de toekomst dicht. Dat is woensdag bekendgemaakt. De belangrijkste oorzaak is dat er in de toekomst niet voldoende scholieren meer zijn om de klaslokalen mee te vullen.

Er zijn steeds minder middelbare scholieren in de regio. In 2019 waren er nog zo’n vijfduizend scholieren in de gemeenten die nu samen Land van Cuijk vormen. In 2025 zijn er dat nog maar vierduizend blijkt uit cijfers van Voinon, een instituut dat die cijfers bijhoudt.

Een goed voorbeeld is de locatie van het Merletcollege in Mill. Daar zitten nu zo’n 400 leerlingen van het vmbo en de onderbouw van de havo. “Maar we zien echt een leegloop van de school”, zegt rector Iedje Heeren. “In Mill gaat het om dertig procent minder leerlingen in de toekomst.”

Regionale scholengroep

Om het probleem van het almaar afkalvende aantal scholieren op te vangen, willen de drie scholen in de regio Land van Cuijk en Maasduinen (Gennep) samengaan tot één regionale scholengroep. En dat heeft gevolgen voor de locatie in Mill die op termijn dichtgaat. Ook de locatie van Metameer in Stevensbeek met ruim 700 leerlingen gaat in de toekomst sluiten als de plannen doorgaan.

Steeds minder vmbo-leerlingen

Dat er steeds minder leerlingen naar het vmbo in Mill gaan, ligt niet alleen aan de geboortecijfers. Sinds enige tijd is er een nieuwe manier waarop basisschoolkinderen advies krijgen over vervolgonderwijs. Hierdoor vallen de adviezen op welk niveau ze de middelbare school aankunnen hoger uit. “Er zijn dus minder vmbo-leerlingen”, zegt Heeren.

Deze drie scholen willen samen gaan tot een scholengroep:

Elzendaalcollege (Boxemeer en Gennep)

Merletcollege (Cuijk, Grave, Mill en Velp)

Metameer (Stevensbeek en Boxmeer)

De locaties in Mill en Stevensbeek gaan dus verdwijnen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het is voorlopig een advies van de rectoren van de drie scholen aan de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Wat wel zeker is dat alle leerlingen die nu in het eerste jaar op de school in Mill en Stevensbeek zijn begonnen, daar tot het einde van hun opleiding kunnen blijven. Uiteindelijk gaat het onderwijs naar Boxmeer, Cuijk en Grave.