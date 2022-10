Haardvuur gaat weer aan, maar niet iedereen is blij: ‘Echt verschrikkelijk'

Met een knisperend haardvuurtje op de bank zitten, wie maakt je wat? Maar niet iedereen is daar even blij mee, want onder meer astmapatiënten kunnen veel last hebben van de rook. Jeanne Heessels uit Vught sluit sinds kort de ventilatieroosters van haar huis, omdat ze zoveel last heeft van rook uit houtkachels.

Een houtkachel op de juiste manier gebruiken, blijkt een vak apart. Stoken met nat of vies hout (met bijvoorbeeld verfresten) zorgt voor veel stank en roet uit de schoorsteen.

Dat merkt ook Jeanne Heessels uit Vught. Tijdens een autorit van Teteringen naar Vught sloot ze de ventilatieroosters van de auto. “Toen we in de auto stapten, roken we al een vieze lucht. Ter hoogte van Tilburg stonk het zo erg dat we de knop hebben ingedrukt zodat er geen verse lucht de auto in kon. Eenmaal in Vught was het echt verschrikkelijk, zo erg heb ik ’t nog niet meegemaakt. Zo erg stinkt het.”

Het is niet alleen de buitenlucht waar ze zich beperkt voelt. Ook in huis gaan de ventilatieroosters voortaan dicht. “Je vlucht naar binnen voor de stank, maar ook binnen word je belemmerd. In huis zet ik alle roosters en schuiven dicht omdat je die lucht anders in huis krijgt. Je kunt niet meer naar buiten. Het is nog slechter voor het milieu dan auto’s.”