Protest werkt: moeder en zoon krijgen geld én woning

Hij dacht zeker een week voor het gemeentehuis te moeten demonstreren maar het werden uiteindelijk maar twee dagen. Frans Lenaers ging vorige week maandag met een matrasje, winkelwagen en een spandoek op de Markt in Bladel zitten. Dit deed hij voor een 70-jarige vrouw en haar verstandelijk beperkte zoon die al 22 maanden zonder huis zaten. Dankzij het protest en de media-aandacht kwam er een oplossing.

‘Gezin slaapt binnenkort buiten op de markt in Bladel’, stond er op het witte doek te lezen. Moeder en zoon zwerven al bijna 22 maanden rond. Frans leerde het gezin kennen via zijn zwager, die destijds in de zorg werkte en voor de zoon zorgde. Sindsdien trekt Frans zich het leed van het gezin aan. Hij en zijn zwager helpen het gezin nu aan tijdelijke woonruimtes.

De vraag is natuurlijk waarom moeder en zoon op straat zijn beland. De aanleiding is helaas ingewikkeld, vertelt Frans terwijl hij met een dekentje onder zijn spandoek zit. In het kort: de zoon zorgde voor overlast vanwege zijn verstandelijke beperking.

Door klachten van een boze buurman werden ze uit hun huis gezet. Een nieuwe woning vinden, lukte niet meer omdat woningcorporatie Trudo de vrouw op een zwarte lijst had gezet. “Daardoor kan ze vijf jaar lang geen woning krijgen in Nederland”, vertelde Lenaerts.

Vakantiepark

Maar nu is er dus een oplossing gevonden. “Na twee dagen ben ik binnengeroepen in het gemeentehuis”, vertelt de man aan Omroep Brabant. “De eerste maanden krijgen moeder en zoon geld van de gemeente Eindhoven zodat ze op vakantieparken kunnen blijven wonen.” Vanaf het nieuwe jaar moet er dan een definitieve oplossing gevonden zijn.

Moeder en zoon moeten daarvoor wel van elkaar gescheiden worden. “Er komt begeleid wonen voor de zoon en voor de moeder wordt nu een aparte woonruimte gezocht.” Uiteindelijk komt de oplossing via de gemeente Eindhoven en niet via Bladel. Dat komt omdat het gezin oorspronkelijk uit Eindhoven kwam en alleen met een postadres ingeschreven stond in de gemeente Bladel.

Frans Lenears is blij dat na maanden van praten met instanties en rondreizen met het gezin er eindelijk een oplossing is gevonden.

LEES OOK: Moeder (70) en zoon dreigen op straat te belanden, Bladelnaar komt in actie