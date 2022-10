Zakken vol hasj gevonden bij grote drugsactie, 5 mannen opgepakt

Vijf mensen zijn donderdagavond in Roosendaal opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. De politie heeft tijdens een grote actie in Kalsdonk, de oude Philipswijk, onder meer invallen gedaan in een telefoniewinkel en een lunchzaak.

Ook een huis aan de Wattstraat is door de politie binnengevallen. Daar is een grote hoeveelheid hasj gevonden. Vijf grote zakken zijn afgevoerd, de bewoner is opgepakt. Onder de arrestanten zijn mensen van wie wordt vermoed dat ze drugs dealen. De actie concentreerde zich aan het begin van de avond rond het Heilig Hartplein. Twee auto's zijn doorzocht en in beslag genomen. In de doorzochte telefoniewinkel zijn namaakartikelen gevonden. Tips uit de buurt

De politie, gemeente Roosendaal en Douane kwamen in actie na meldingen van overlast uit de buurt. Straten in de wijk zijn afgezet. “De politie heeft een zero tolerance-beleid; als er iets niet in orde is, ga je mee”, zegt Omroep Brabant-misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems. De operatie heeft de naam Kingpin gekregen. De politie wilde vooraf drie drugsdealers oppakken.

Deze auto werd gecontroleerd en inbeslaggenomen (foto: SQ Vision)

Onder meer bij deze lunchroom viel de politie binnen (foto: SQ Vision).