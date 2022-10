Anne en Moreno willen militair worden en ze zijn lang niet de enigen

Het is uitdagend, spannend en een baan in het leger verbroedert. Dat vinden Anne (16) en de Moreno (17). Ze volgen sinds kort de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VEVA) bij Curio in Teteringen en ze mogen van geluk spreken dat ze zijn toegelaten. Een baan bij de krijgsmacht is gigantisch in trek. De opleiding komt zelfs stageplekken tekort.

Erik Peeters & Rochelle Moes Geschreven door

De oorlog in Oekraïne speelt hierbij een belangrijke rol, maar Anne koos om een andere reden voor de opleiding. “Ik wilde dit altijd al doen. Het is soms wel zwaar maar de uitdaging en de samenwerking met een groep is echt mijn ding", vertelt ze.

“Ik heb geen angst om uitgezonden te worden.”

Toch houdt de dreigende taal uit Moskou de jonge studenten wel bezig: "De oorlog is dichtbij dus natuurlijk denk je er over na,” vertelt eerstejaars student Moreno. “Ik word er niet bang van. Ik heb ook geen angst om uitgezonden te worden. Maar eerst moet ik de VEVA opleiding afronden en daarna kan ik er nog verder over nadenken.” VEVA is bedoeld voor studenten die graag militair willen worden maar nog te jong zijn om rechtstreeks te solliciteren bij het leger. Op dit moment volgen 181 studenten de opleiding, maar dat hadden er met gemak 230 kunnen zijn. “We moeten helaas steeds vaker nee verkopen omdat er maar een beperkt aantal stageplekken is bij Defensie”, vertelt onderwijsmanager Kirsten Bos.

“Een baan bij defensie is ook een veilige keuze.”

Ze heeft nog een andere verklaring voor de populariteit van de opleiding: De hoge inflatie en de onduidelijke economische situatie. “We hebben er geen onderzoek naar gedaan maar je ziet vaker dat in tijden van crisis jongeren eerder kiezen voor een overheidsfunctie. Een baan bij defensie is in die zin ook een veilige keuze.” Met ruim 3,5 duizend openstaande vacatures bij de krijgsmacht staan de mbo-scholen voor een serieuze uitdaging. Want naast het beperkt aantal stageplaatsen heeft de krijgsmacht ook niet voldoende instructeurs om de studenten te begeleiden. “Nu kunnen we het nog aan maar wanneer we nog meer klassen zouden moeten draaien, is het niet meer te doen”, aldus sergeant-majoor Erik.

"In het leidinggeven ligt echt mijn ambitie.”

Anne en Moreno zijn 'bofstudenten', volgens Kirsten Bos. Ongeveer veertig procent van de leerlingen gaat uiteindelijk daadwerkelijk aan de slag bij defensie. Anne heeft zich vast voorgenomen om deel uit te maken van die groep. Na haar mbo-studie wil ze doorstromen naar de onderofficiersopleiding van de landmacht. “In het leidinggeven ligt echt mijn ambitie.”