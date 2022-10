Senn (9) in een week tijd 3 keer vergeten door schooltaxi: 'Kan echt niet'

Het vertrouwen van Nancy van Bommel in het leerlingenvervoer is helemaal weg. Haar zoontje Senn van negen is doof en gaat naar een speciale school in Sint-Michielsgestel. Het gezin woont alleen in Asten en daarom maakt de jongen gebruik van leerlingenvervoer. Alleen de schooltaxi vergat hem drie keer op te halen.

De problemen rond het leerlingenvervoer van Senn spelen al even. Afgelopen schooljaar zat hij met twee kinderen in de bus met wie het niet klikte. Het tweetal heeft heel andere beperkingen dan hij. "Alle ouders, en ook de gemeente Asten, vonden dat onze kinderen niet meer met elkaar vervoerd moesten worden. Het zorgde voor teveel onrust bij alle kinderen", vertelt moeder Nancy.

"Iedereen zat meteen in de stress."

Tot ieders verbazing werden de leerlingen toch weer bij elkaar ingepland. "Iedereen zat meteen in de stress. We kregen dit pas de vrijdag voor de school weer begon pas te horen", vertelt Nancy. Ze kreeg het voor elkaar dat een lokaal taxibedrijf haar zoontje en een meisje uit Someren voortaan naar school zou brengen. "Met dat bedrijf gaat het nu goed, ze hebben helaas geen capaciteit voor de terugweg." Die wordt nog altijd verzorgd door Munckhof en taxipartner Van Helvoort. Vorige week maandag en dinsdag, en afgelopen maandag werd Senn niet opgehaald van school. "Het was dat school zelf meteen naar Helvoort belde en niet naar Munckhof, anders was hij nog veel later thuis geweest", vertelt Nancy, nog steeds gefrustreerd.

"Dit kan echt niet en we hebben heel stevig gesprek gevoerd."

Bij Munckhof balen ze er enorm van. "De chauffeur heeft zich vergist, er zat een fout in het computersysteem. Vervolgens is er onvoldoende controle geweest", legt Bas de Smit van het taxibedrijf uit. "Het was een combinatie van menselijke fouten en pech, maar dan nog kan dit echt niet. We hebben een heel stevig gesprek gevoerd." Verder mogen leerlingen niet langer dan een uur reizen, alleen is Senn volgens Nancy regelmatig veel langer onderweg. "Zijn busje moet ook twee kinderen in Helmond afzetten. Van Sint-Michielsgestel, via Helmond naar Asten rij je als alles mee zit niet eens in een uur." De chauffeurs zeggen dat het aan het verkeer ligt. "Dat klopt niet, de route is gewoon te lang."

"Het is kiezen tussen twee kwaden."

Taxibedrijf Munckhof erkent dat. "Het is kiezen tussen twee kwaden. We moeten door het personeelstekort zo efficiënt mogelijk plannen. Dus daarom stoppen we ook in Helmond, maar dan is het haast onmogelijk dat uur te halen. Alleen zo weten we wel dat Senn in ieder geval thuis komt." Het taxibedrijf zegt er alles aan te doen om extra chauffeurs te werven. "We betalen de chauffeursopleiding en er is een tekenbonus", vertelt Bas de Smit. "Alleen geschikte mensen vinden, blijft moeilijk. De chauffeurs besturen niet alleen de bus, maar zijn ook een soort van maatschappelijk en pedagogisch werker, gespreksleider en scheidsrechter."

"Mogelijke extra kosten maken niet uit."