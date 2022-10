112-nieuws: vliegtuig in problemen tijdens landing • Bestelbus ramt auto

16.54

De politie is vrijdag uitgerukt naar het asielzoekerscentrum in Gilze. Een woordvoerder geeft aan dat er volgens een melding iemand met een vuurwapen rond zou hebben gelopen. Of dat ook daadwerkelijk het geval was, kan ze niet bevestigen. Ook het arrestatieteam en twee ambulances waren aanwezig. Een daarvan is later vertrokken met iemand erin, maar er zou volgens de woordvoerder geen verband zijn met het mogelijke vuurwapen.