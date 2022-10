'Supporters van PSV en FC Utrecht wilden met elkaar op de vuist'

De politie heeft zich al vanaf acht uur zaterdagavond met veel mensen en wagens verzameld bij een parkeerplaats aan de Oude Rijksweg in Best. Ze had volgens een woordvoerder informatie gekregen dat voetbalsupporters met elkaar op de vuist wilden. Het gaat om een groep van vijftig man, mogelijk fans van PSV en FC Utrecht.

Behalve politie is ook een busje van de Mobiele Eenheid ingeschakeld. De manschappen zijn onder meer bezig met het tegenhouden en controleren van tientallen auto's. Volgens Voetbal Ultras heeft de politie door haar grote inzet een afgesproken gevecht tussen aanhangers van FC Utrecht en PSV kunnen voorkomen. Een groep uit Utrecht werd tegengehouden; PSV-fans stonden al klaar om het gevecht aan te gaan, zo meldt het platform van en voor voetballiefhebbers. Voetbal Ultras noemt zich een neutraal platform zonder liefde voor een club, maar liefde voor de voetbalcultuur hoe die hoort te zijn. Formeel is nog niet bekend welke fans met elkaar wilden vechten: de politie kon daar later op de avond ook nog niets over kwijt.