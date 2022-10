Meeste gedumpte kippen weer gevangen in bos bij Bergen op Zoom

1/3 De loslopende kippen gaan in de klaarstaande kisten (foto: Erik de Jonge)

32 gedumpte kippen zijn zaterdag in een bos bij Bergen op Zoom gevangen en veilig ondergebracht bij een fruitbedrijf en naar 'red de legkip' . Tien kippen lopen nog los rond. Boswachter Erik de Jonge ontdekte de dieren vrijdag na een melding. Hij durfde de kippen niet meteen te vangen vanwege de heersende vogelgriep. "Dat zou ook zomaar de reden kunnen zijn dat ze gedumpt zijn."

De boswachter was na de vondst niet te spreken over de dumpactie. "Wat voor harteloze knurft moet je ze zijn om dit te doen", liet hij zich op sociale media ontvallen.

Overleven

De kippen waren door honger en kou versuft toen de boswachter ze vond. Hij was ook benieuwd of ze allemaal de nacht zouden overleven. "Deze kippen zijn gewend dat ze veilig in een hok zitten. Hier zijn ze een levende prooi voor roofdieren en honden."

Nu er vogelgriep heerst gelden er strenge regels voor pluimvee. Dieren mogen niet zomaar opgepakt en vervoerd worden. Maar navraag leerde dat dit in uitzonderlijke situaties wel mag. "Dit is z'n situatie want anders zijn ze ten dode opgeschreven", vertelt de boswachter.

Hulp

Al snel nadat hij zijn boosheid op sociale media uitte, werd er van alle kanten hulp aangeboden. Met vrijwilligers werden zaterdag de kippen gevangen, in hokken geplaatst en naar een naburige fruitboer gebracht die voor onderdak kon zorgen. De kuikens zijn naar dierenorganisatie 'red de legkip' gebracht.