Chauffeur van schooltaxi vraagt om begrip: 'Groot tekort aan personeel'

De klachten over leerlingenvervoer stapelen zich op na het verhaal van Senn die in twee weken tijd drie keer niet was opgehaald. Taxichauffeur Jan (66) uit Den Bosch wil graag de andere kant van het verhaal laten horen. Hij begrijpt de zorgen van ouders, maar weet ook dat dit een onderdeel is van een veel groter probleem: het personeelstekort. “Ik begrijp dat de ouders hier misschien geen boodschap aan hebben, maar taxibedrijven doen hun best.”

Een korte rondvraag in de omgeving van Jan laat zien hoe groot het probleem is. Alleen hijzelf kent al twee bedrijven waar er landelijk ruim vijfhonderd vacatures openstaan. “Dat los je niet zomaar op”, weet hij.

Hij vindt het jammer dat er vaak naar taxibedrijven wordt gewezen. Naar zijn weten doen zij er namelijk alles aan om de problemen die ouders en kinderen ervaren op te lossen. “Maar het is een groot probleem in de maatschappij, kijk maar naar de NS en Schiphol”, noemt hij. “Ik begrijp heel goed dat ouders daar geen boodschap aan hebben hoor. Ik kan hun frustratie goed begrijpen. Het gaat immers om hun kinderen die ze aan een ander meegeven. Het is alleen niet zomaar opgelost.” Daarom hoopt hij op wat meer begrip van ouders.

Zelf is hij als gepensioneerd internationaal chauffeur vooral aan de slag gegaan als schooltaxichauffeur omdat hij dat leuk vindt, en een beetje om de tijd te vullen. Hij ziet ook dat het voor mensen die hiervan moeten rondkomen niet altijd aantrekkelijk is. “Met gemiddeld 12,17 euro per uur verdien je hier geen vermogen mee en dat doet ook wat met de motivatie van chauffeurs”, gokt hij.

Hoewel er door het personeelstekort geen makkelijke oplossing is, merkt Jan uit ervaring dat je als chauffeur veel goed kan maken. “Ik heb een heel goede relatie met de ouders en probeer altijd rekening met hen te houden. Op die manier is er ook veel meer begrip als het wel een keer misgaat.” Jan geeft een voorbeeld van een kindje dat hij dagelijks moet halen. “Diens moeder moet elke dag om tien over half acht vertrekken. Je moet een beetje vindingrijk zijn. Als het nodig is, gooi ik de route ietsje om zodat ik zeker op tijd bij haar ben.” En als de rit wel wat langer duurt, dan moet je dat meteen aan de ouders laten weten, dan weten ze waar ze aan toe zijn en hoeven ze niet ongerust te worden. “Met goede communicatie los je al een kwart van de problemen op”, is zijn advies.

