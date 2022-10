'Voetbalfans met elkaar op de vuist': veel mensen van politie en ME paraat

De politie heeft zich met tientallen wagens bij een parkeerplaats aan de Oude Rijksweg in Best verzameld. Ze had volgens een woordvoerder informatie gekregen dat voetbalsupporters met elkaar op de vuist wilden. Het gaat om een groep van vijftig man.

Behalve politie is ook een busje van de Mobiele Eenheid ingeschakeld. Vanaf acht uur zijn ze al bezig om tientallen auto's tegen te houden en te controleren. Het is niet bekend welke clubs de supporters aanhangen en van wie de vermeende vechtpartij een initiatief is.