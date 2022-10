50 voetbalfans aangehouden in Best, mes en knuppels in beslag genomen

De politie heeft zaterdagavond in Best ongeveer vijftig voetbalfans, die uit zouden zijn geweest op een onderlinge confrontatie, aangehouden. Tijdens de controle probeerde een wagen opzettelijk in te rijden op agenten. Ook werden diverse knuppels, een mes en andere goederen in beslag genomen. Het zou gaan om aanhangers van FC Utrecht en PSV. Zondag wordt voor de Eredivisie PSV - FC Utrecht gespeeld.

De politie was met tientallen wagens naar een parkeerplaats aan de Oude Rijksweg in Best gereden, omdat op deze plek voetbalsupporters met elkaar op de vuist hadden willen gaan. Hierover was bij de politie informatie binnen gekomen. Er werd ook een busje van de Mobiele Eenheid ingezet om problemen in de kiem te smoren. Een woordvoerder van de politie kon niet bevestigen dat het ging om aanhangers van FC Utrecht en PSV, zoals een voetbalsupportersplatform eerder op de avond suggereerde. Volgens haar kon of wilde lang niet iedereen zich legitimeren. Ook droeg niet iedereen een shirt van zijn favoriete club. Uiteindelijk is besloten de hele groep die met elkaar had willen vechten, aan te houden en per bus naar een politiebureau te brengen voor verhoor en legitimatie. Het komt geregeld voor dat voetbalfans 'op afspraak' met elkaar willen vechten. Aanhangers van onder meer Brabantse clubs hebben de afgelopen jaren op dit gebied een twijfelachtige reputatie opgebouwd in binnen- én buitenland.