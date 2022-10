Pierre Hermans hoort tijdens vakantie in Spanje dat bedrijf is afgebrand

"Ik denk dat er niks meer van over is", zegt mede-eigenaar Pierre Hermans van het kantoorinrichtingsbedrijf Hahebo in Beugen. Hermans hoorde het nieuws tijdens zijn vakantie in Spanje. Na het zien van de beelden zocht hij zijn spullen bij elkaar om richting Boxmeer te rijden. In het pand dat zondag in brand stond, zitten nog meer bedrijven.

"Mijn nichtje woont in Boxmeer en is gaan kijken. Zij heeft mij vervolgens gebeld", vertelt Hermans. "Ik heb toen de beelden gezien van de brand en denk dat er weinig meer over is van ons bedrijf." Accu's

De brand lijkt begonnen te zijn bij het bedrijf naast dat van Hermans. "Je ziet dat daar de brand als eerste uit het gebouw slaat. Het bedrijf handelt in accu's. Ze hebben voor die accu's een speciale container naast het gebouw staan. Die containers lijken nog redelijk intact." Pierre Hermans heeft contact gezocht met zijn zakelijke buurman "Maar hij neemt niet op. Ik denk dat hij er flink doorheen zit." Zelf klinkt Hermans redelijk ontspannen. "Ik heb meerdere bedrijven, zit in het bestuur van de Ronde van Boxmeer. Mij zul je niet snel zenuwachtig zien. Ik weet dat het soms meezit en soms tegen." Klanten afbellen

Hermans heeft eind jaren tachtig zelf het gebouw laten bouwen, waar nu weinig meer van over is. Anderhalf jaar geleden is het gebouw overgenomen door het buurbedrijf dat accu's verkoopt. Hermans dus niet langer eigenaar van het pand. "In 1990 ben ik daar met Hehabo ingetrokken." Zijn bedrijf handelt in kantoorinterieur en sinds corona hebben de thuiswerkbenodigdheden een vlucht genomen. "Het is een goedlopend bedrijf. Ik doe het samen met mijn zoon en zwager, die hebben er echt buikpijn van. De bestellingen voor maandag stonden al klaar. We zullen die klanten maar het slechte nieuws gaan brengen." Dan klinkt er toch nog enige spanning in de stem van Pierre Hermans. "Nu nog hopen dat ik straks in Frankrijk niet strand zonder benzine." LEES OOK: Zeer grote uitslaande brand op industrieterrein in Beugen Broers reviseren accu's van fietsen: 'Zelfs Samsung heeft interesse'