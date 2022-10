Drugslab aangetroffen in loods Oeffelt: 'Ze zagen eruit als nette mensen'

De politie heeft een synthetisch drugslab in aanbouw gevonden tijdens een inval bij Cornelisse Industrieservice aan de Hapseweg in Oeffelt. De inval maakte deel uit van een grootschalige drugsactie in Brabant en daarbuiten.

Volgens de eigenaar leken het aanvankelijk gewone huurders. "Ze zagen eruit als nette mensen. Ze wilden eigenlijk mijn hele loods huren, maar ik had hem zelf nog nodig." Uiteindelijk verhuurde hij maar een deel.

Het deel van de loods waar het drugslab zich bevond, was afgesloten van de rest. "Dus ik had in het begin totaal niet door wat zich daar allemaal afspeelde."

Criminelen

Uiteindelijk rook de eigenaar toch wel onraad. "Ineens kwamen er allerlei buizen uit het afgesloten deel. Dan weet je wel dat het mis is." Toch durfde de eigenaar van het pand niet zelf de politie te bellen. "Het zijn criminelen, dus je weet niet waar ze toe instaat zijn", zegt hij verslagen.

Dat zijn bedrijf onderdeel is van de grote drugsactie was vooraf niet bekend bij de eigenaar. Hij werd maandagmorgen wakker gebeld door de politie. Of hij als verdachte wordt gezien in het onderzoek wil de politie niet bevestigen.

