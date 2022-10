Drugsactie op onder meer woonwagenkampjes: inzet van ruim duizend man

Wachten op privacy instellingen... Een agent in de weer met afzetlint (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Het bedrijf in Oeffelt waar ook een inval was (foto: Persbureau SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties). Veel agenten op de Brestlaan (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Een deel van de politiemacht aan de Brestlaan (foto: SQ Vision Mediaprodukties). In beslag genomen spullen worden veilig opgeborgen (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Enkele agenten waren onherkenbaar (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Alles op het kamp aan de Castiliëlaan lijkt te worden onderzocht (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/8 Invallen op woonwagenkampen in drugsonderzoek

De politie heeft nog de hele dag nodig voor het grote drugsonderzoek dat ze maandagmorgen in alle vroegte is begonnen. Op minstens drie woonwagenkampjes in Eindhoven zijn veel agenten bezig met ontruimingen en doorzoekingen. Ook op tientallen andere plekken in Brabant en daarbuiten waren er invallen. Een woordvoerder van de politie meldt dat bij het onderzoek ruim duizend mensen worden ingezet.

Het onderzoek richt zich op de grootschalige productie van en de handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen. Er zijn inmiddels een aantal verdachten aangehouden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. Ook is een aantal spullen waaronder een wapen in beslag genomen. De drie kampjes in Eindhoven waar de politie massaal aanwezig is, liggen aan de Heezerweg, de Castiliëlaan en de Brestlaan. Een bosgebied aan de Heezerweg is vanwege de actie afgesloten voor publiek en media.

Enkele van de vele politiewagens op de Heezerweg (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Grote inzet (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Het gebied bij het kampje is afgezet (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Bij de actie werkt de politie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD), de Belastingdienst en Defensie. Ook worden speurhonden ingezet.

Ook speurhonden werden ingezet (foto: SQ Vision Mediaprodukties).