Tussenstand grote politieactie: 9 aanhoudingen, drugs en wapens gevonden

Bij de grootschalige drugsactie op meerdere plekken in heel Brabant, zijn tot nu toe negen mensen aangehouden. Dat laat de politie weten via Twitter. Het onderzoek wordt nu tijdelijk gestaakt, omdat het te donker wordt. Dinsdagochtend gaan de doorzoekingen op verschillende locaties verder.

Naast de aanhoudingen, zijn er ook een hoop illegale en verdachte spullen gevonden. "Bijvoorbeeld drugs, waaronder crystal meth. Maar ook vuurwapens, munitie, diverse luxe goederen, auto's en grote hoeveelheden contant geld", schrijft de Politie Eenheid Oost-Brabant op Twitter.

Duizend agenten

Maandagochtend in alle vroegte begon de grote actie. Op zeker drie woonwagenkampen in Eindhoven hebben agenten invallen gedaan. Datzelfde gebeurde op tientallen andere plekken in de provincie én daarbuiten, waaronder huizen en een garagebedrijf. Bij het onderzoek worden zeker duizend mensen ingezet.

Het onderzoek richt zich op de grootschalige productie van en de handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel geld. Bij de actie werkt de politie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, Defensie en andere specialisten. Ook worden speurhonden ingezet.