Twee vrienden mishandeld na stapavond: 'Lag op de grond met overal bloed'

Na een stapavond in Eindhoven zijn twee mannen zwaar mishandeld door een groep jongens. Wie is hiervoor verantwoordelijk? In opsporingsprogramma Bureau Brabant toonde de politie beelden van mogelijke getuigen en daders.

De twee vrienden waren zondag 7 augustus rond vijf uur in de ochtend op weg naar huis na een avond uit. Op de Vestdijk in Eindhoven liep een groep jongens hen joelend tegemoet. Een van de twee mannen zei dat de groep zich met hun eigen zaken moest bemoeien. Toen ging het mis.

Gebroken tanden

In Bureau Brabant doen de twee slachtoffers nu hun verhaal. "Ik lag ineens op de grond met overal bloed", vertelt een van hen. "Mijn vriend lag een paar meter verderop. Uit zijn mond kwam alleen maar bloed. Het leek wel een bloedfontein."

De mishandeling heeft grote impact, deelt de ander. "Ik ben in mijn gezicht geslagen. Mijn lip is gescheurd, bijna tot aan mijn neus. Ik heb door de mishandeling ook flink wat tanden gebroken en een hersenschudding opgelopen."

Daders of getuigen

De politie kan geen beelden delen van de mishandeling. Wel zijn op camerabeelden uit de omgeving mensen te zien die uit de richting van de Vestdijk komen. Onder hen twee jonge mannen die wegrennen. Zij stappen even later op het Stationsplein in een taxibusje.

Het is onbekend of het om daders of getuigen gaat. De politie roept alle mensen op de beelden op zich te melden, al is het maar om uit te sluiten dat het de daders zijn.

