Dubbele brandstichting bij Islamitisch centrum: daders staan op camera

Twee keer in drie dagen stichtten mannen brand bij een Islamitisch Centrum in Veldhoven. Beide keren wisten ze te ontkomen ze. In opsporingsprogramma Bureau Brabant deelt de politie nu camerabeelden van de daders.

De eerste brand ontstond op woensdag 17 augustus rond kwart voor twee 's nachts. Twee mannen reden op een scooter de Kruisstraat in. Een van hen stapte af en liep via een steeg naar de ingang van het gebouw. De ander reed direct door.

Grote steekvlam

De man bij de ingang van het centrum had een doek en een jerrycan bij zich. Hij sprenkelde een vloeistof over de vloer en stak de doek aan. Daarop volgde een grote steekvlam, zo is te zien op camerabeelden. De man rende direct daarna weg.

Drie dagen later gebeurde het weer, op zaterdag 20 augustus. Toen reed één man de Kruisstraat in. Hij parkeerde zijn scooter op een parkeerplaats, liep via de steeg naar de ingang en gooide iets brandends naar binnen. Ook hij vertrok gelijk. Een omstander filmde hem nog op zijn vlucht.

Twee of meer daders?

De politie heeft nog veel vragen. Gaat het bijvoorbeeld om twee brandstichters, waarvan een nog een keer terugkwam, of zijn er in totaal drie daders? En is het dezelfde scooter of is bij elke brandstichting een andere scooter gebruikt?

De politie is op zoek naar mensen die de daders, de scooter of de gebruikte jerrycan herkennen.

LEES MEER: Islamstichting looft vijfduizend euro uit voor gouden tip na brandstichting