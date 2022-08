Islamstichting looft vijfduizend euro uit voor gouden tip na brandstichting

Dik een dag na de brandstichting bij het pand van Islamplanning, een omstreden islamitisch centrum in Veldhoven, looft de organisatie vijfduizend euro uit voor de tip die leidt naar de dader(s). Ook is Islamplanning een inzamelingsactie begonnen: 'Maak je geen zorgen, we bouwen de boel insha Allaah opnieuw op met onze geweldige gemeenschap!'

De brand onstond vrijdagnacht aan het pand aan de Kruisstraat in Veldhoven. De komst van de stichting twee maanden geleden liep veel weerstand in de wijk op. In het verleden kwam Islamplanning meerdere keren in het nieuws, onder meer vanwege de lessen van omstreden predikers aan kinderen.

'Mohammed Aboe 3aaichah', volgens zijn profiel op Facebook betrokken bij Islamplanning ziet een verband: "Dit zijn de directe gevolgen van hetgeen de Turtle-kranten jaren lang hebben geschreven aan leugens over Islamplanning en over Islaam en Moslims in het algemeen", zo schrijft hij. "Maar maak je geen zorgen, we bouwen de boel insha Allaah opnieuw op met onze geweldige gemeenschap!"

Ook looft hij een beloning uit voor de tip die leidt naar de brandstichter(s). "Weet jij wie het geeft gedaan? Beloning voor de gouden tip: 5000,-", zo staat op zijn pagina.

Op het officiële account van Islamplanning staat ook een verklaring. "Wij willen voorop stellen dat deze beproeving de da’wah (het bekeren tot de islam, red.) niet zal tegenhouden. De activiteiten binnen Islamplanning zullen uiteraard gewoon voortgezet worden, zodra het pand weer toegankelijk is."

Er is inmiddels een inzameling gestart om de stichting te helpen. Het is niet bekend hoeveel geld er al binnen is gekomen.

