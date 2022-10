Massale zoektocht naar vermiste Hebe (10) en Sanne (26) met quads en drones

Een vrijwilligersorganisatie gaat dinsdagmiddag tussen Raamsdonksveer en Vught zoeken naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne. Ze maakt hierbij gebruik van quads, bikes, grote terreinwagens en drones, zo meldt een woordvoerder van Search And Rescue (SAR) Nederland. Ook het Veteranen Search Team helpt de politie mee zoeken.

De politie houdt bij het opsporen van de 10-jarige Hebe en Sanne (26) rekening met alle scenario’s. Ze heeft hiervoor een speciaal team van twintig rechercheurs opgezet. In eerste instantie wordt de route bekeken die het tweetal maandag normaal gesproken zou hebben afgelegd.

Nooit aangekomen

De 26-jarige vrouw uit Den Bosch haalde Hebe aan het eind van de middag op bij ’t Overstapje, een orthopedisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Ze zou het meisje naar haar huis in Vught brengen, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Dinsdagochtend stuurde de politie een AMBER Alert uit om het meisje zo snel mogelijk terug te kunnen vinden.

Familie en vrienden van Hebe en de politie zijn al sinds maandagavond driftig aan het zoeken. Een woordvoerder van de politie over die zoektocht: “We kijken bij wegen en waterwegen, al weten we natuurlijk niet zeker of ze daadwerkelijk de route Raamsdonksveer - Vught gereden hebben. Bij de zoekactie hebben we vannacht ook een politiehelikopter ingezet. Verder probeert de recherche het tweetal ook op andere manieren op te sporen.”

Over de scenario’s houdt de woordvoerder zich op de vlakte: “Ze kunnen ergens het water in zijn gereden, maar het kan ook zo zijn dat er sprake is van een misdrijf. We houden overal rekening mee.”

'Regelmatig getraind'

De SAR-woordvoerder: “We zijn bezig met een planning en het samenstellen van een team. Waarschijnlijk gaan we vanaf twee uur vanmiddag, ergens tussen Raamsdonksveer en Vught, zoeken. De mensen die in de teams zitten, zijn vrijwilligers, die gespecialiseerd zijn en regelmatig worden getraind.”

Ze vraagt weggebruikers alert te zijn: ”Bijvoorbeeld op takken van bomen die kapot zijn gereden, sporen op de weg, rietplanten of gras dat is plat gereden. Dit kan het leven redden van twee mensen. Het is een vreselijke toestand voor de familie.”

Ondertussen laat een groepje van vier mensen uit zichzelf met drones de situatie bij Raamsdonksveer in beeld brengen.

Veteranen wachten af

Mogelijk wordt ook het Veteranen Search Team (VST) ingeschakeld. Eerst moet echter duidelijk worden waar de leden het meisje en haar begeleidster kunnen vinden. Dat kan de omgeving zijn waar eventueel de auto wordt teruggevonden. VST heeft hierover eerst, zoals gebruikelijk, contact met de politie.

