Geen auto in water gevonden bij zoektocht naar vermiste Hebe (10) en Sanne

Bij de zoektocht naar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne (26) in Waspik is geen auto gevonden in het water bij een bedrijventerrein aan de Hooiweg. Dat zegt burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk, waar Waspik onder valt. Volgens de burgemeester is er alleen een oliespoor gevonden. De politie laat dinsdagavond weten dat bij de gehele zoekactie in Waspik nog niks is gevonden. Er wordt nu onder meer verder gezocht met een sonarboot.

