Burgemeester over vermissing Hebe: 'Dit is het ergste dat je kan overkomen'

De zoekactie naar de vermiste Hebe (10) en Sanne (26) gaat verder aan de Hooiweg in Waspik. In het water zijn sporen gevonden maar tot nu toe heeft een doorzoeking van de waterkant niks opgeleverd, meldt de politie aan Omroep Brabant. De burgemeester van Waalwijk, waar Waspik onder valt, Sacha Ausems, is ook naar de zoekactie gekomen en leeft intens mee met familie en betrokkenen.

“Ik ben hier naartoe gekomen omdat er signalen waren dat er wellicht een auto in het water zou zijn”, begint Ausems. “Maar die is niet aangetroffen.”

Ze is zichtbaar aangedaan door de vermissing. “Alle gemeenten hier in de omgeving leven mee, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland”, zegt een aangeslagen burgemeester. “Ik ben ook moeder, dit is het ergste wat je kan overkomen. Ik ben al de hele dag met deze vermissing bezig. Het is verschrikkelijk voor familie en betrokkenen als je zoiets overkomt, als je zo’n bericht krijgt. Die onzekerheid, die machteloosheid die je moet voelen, het is vreselijk.”

Nu er nog niks gevonden is in het water, is de burgemeester weer gegaan. Ze wacht verdere berichtgeving van de politie thuis af. “Als burgemeester laat ik de hulpdiensten zo goed mogelijk hun werk doen. Dat is het allerbelangrijkste voor nu.”

De politie laat weten dat er nog niks is gevonden en dat er in het water verder gezocht wordt met een sonarboot. De oliesporen in het water zijn op dit moment één van de weinige puzzelstukken in deze vermissingszaak. Eerder werd duidelijk dat de Kia Picanto waarin Hebe en Sanne zouden zitten maandagmiddag rond halfvier voor het laatste gezien is op de A59 bij Waspik.

