Brokkenpiloot slaat na twee zware crashes Dakar Rally een jaartje over

Maurik van den Heuvel doet deze winter niet mee aan de Dakar Rally 2023. De trucker uit Boekel heeft besloten om een jaartje over te slaan nadat hij in januari tijdens de laatste editie flink crashte. Een jaar eerder gebeurde dat ook al. Van den Heuvel heeft het ook te druk en is niet zo gecharmeerd van de sfeer in gastland Saudi-Arabië.

"Als je dan daarna je truck als een zielig hoopje schroot in de werkplaats ziet staan, heb je er even geen zin meer in", zegt Maurik van den Heuvel over zijn beslissing. "Dan denk je toch van: effe een jaartje niet. Daar komt bij dat ik er een nieuw bedrijf bij heb en daar heel erg druk mee ben. Maar het is wel zo dat als mijn truck spic en span was geweest, ik weer had meegedaan."

Maurik van den Heuvel deed negen keer mee aan de zwaarste rally ter wereld en haalde zes keer de finish. Maar sinds de Dakar Rally in Saudi-Arabië plaatsvindt, wist de 50-jarige coureur met zijn team Dakarspeed de eindstreep nog niet te halen. In 2021 kreeg hij een ongeluk in de 3e etappe en afgelopen januari sloeg hij in de 7e etappe tweemaal met zijn truck over de kop.

De trucker is niet bang om opnieuw te crashen. "Nee hoor, schrik is er zeker niet. Ook nooit geweest, want dat hoort bij het spelletje. Teleurstelling is er altijd wel na een crash, want je hebt toch met een team een heel jaar naar de Dakar Rally toegewerkt. Ik maakte afgelopen keer een dom foutje en dan is het bekeken. Maar ik kan goed tegen mijn verlies."

Dat de Dakar Rally voor het vierde achtereenvolgend jaar alleen door Saudi-Arabië gaat, maakt zijn besluit een stuk makkelijker. De buurlanden worden er, zoals in de voorgaande tien jaar in Zuid-Amerika, opnieuw niet bij betrokken.

"Het is een prachtig land om doorheen te rijden", zegt Van den Heuvel over de oliestaat, "maar voor de rest is het erg saai. Ik mis dan ook de sfeer van Zuid-Amerika. De spareribs, de warmte en een biertje. En de mensen! Waar in Buenos Aires honderdduizenden bij start en finish stonden, zijn er in Saudi-Arabië maar twintig toeschouwers, twintig kamelen en twintig cameraploegen."