Verdriet en verwarring bij opvang om vermiste Hebe en Sanne

Medewerkers en cliënten bij dagcentrum 't Overstapje zijn verdrietig en verward door de vermissing van de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne. Dat laat een woordvoerder van de overkoepelende zorgstichting Prisma, waar 't Overstapje onderdeel van uitmaakt, woensdag weten. De twee vertrokken maandagmiddag vanaf de opvang aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer en zijn sindsdien spoorloos.

De 10-jarige Hebe uit Vught maakt onderdeel uit van een groep van zeven cliënten. "Dit doet veel met de groep", aldus de woordvoerder. "Er is veel emotie, net zoals in de rest van Nederland. We doen wat we kunnen doen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen."

Vanwege privacyredenen deelt Prisma geen verdere informatie over het vermiste tweetal. "We zijn druk bezig de politie te ondersteunen, maar blijven zoveel mogelijk uit het onderzoek. Dat is aan de politie."

De politie is woensdagochtend verder gegaan met de zoektocht naar Hebe en Sanne. Samen met het Veteranen Search Team wordt sinds half tien met honderd man gezocht in de omgeving van de Polanenweg in Waspik.

