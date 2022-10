Minder bussen door staking: 'Nu moet ik een uur lopen'

Buschauffeurs in het streekvervoer staken vanaf woensdag drie dagen lang voor een betere cao. Daardoor vallen her en der bussen uit, waar geen chauffeur voor is. In de dienstregeling van vervoerder Arriva rijdt bijvoorbeeld nog maar twintig procent. "Ik ga denk ik maar een uurtje lopen dan", zegt een gestrande reiziger op het busstation in Den Bosch.

In het streekvervoer werken ongeveer 13.000 mensen, maar niet iedereen staakt. De staking wordt georganiseerd door vakbond FNV, die heeft meer dan zesduizend leden. Leden van vakbond CNV staken niet, want de vakbond heeft in juni de nieuwe cao getekend. Die loopt tot eind dit jaar.

Het verschilt per plek hoeveel reizigers last hebben van de staking. Ook niet alle leden van de FNV staken, dus op sommige plekken rijdt het streekvervoer wel. In Den Bosch lijkt de hinder woensdagochtend mee te vallen. Bij het busstation staan enkele reizigers te wachten op een bus die niet blijkt te rijden. "Ik had wel gelezen over de staking, maar in de app stond dat mijn bus nog wel zou rijden. Nu staat er dat hij niet rijdt, dus ik zal een andere manier moeten vinden om thuis te komen", vertelt een reiziger die tevergeefs op de bus naar Waalwijk staat te wachten.

Een stukje verderop staat een reiziger die naar de andere kant van Den Bosch moet voor zijn stage. De bus blijkt ook niet te rijden. "Het is een uur lopen, maar er zit niks anders op. Gelukkig schijnt de zon, dus het is niet heel erg. Maar het is niet ideaal, ik was liever tien minuten met de bus gegaan." Dat de buschauffeurs staken, begrijpt hij wel. "Het is altijd jammer dat reizigers er last van hebben. Maar ik hoop dat de stakingen nut hebben, dan vind ik het al helemaal niet erg."