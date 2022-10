Zoveel herrie maakt jachtvliegtuig F-35 boven de Peel: 'Best wel pittig'

Hoeveel geluid maakt het jachtvliegtuig F-35 boven de Peel als straks de militaire vliegbasis daar heropent? Dat is onder meer met zogenoemde belevingsvluchten onderzocht. Daarbij vloog het toestel boven Gemert, Bakel, Milheeze, Helmond, Deurne en Overloon. De eerste resultaten van de geluidsmetingen zijn nu bekend.

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen voor de nieuwe F-35 jachtvliegtuigen die de vertrouwde F16' s op termijn gaan vervangen. Om de omgeving een idee te geven hoe dat gaat klinken, was er een belevingsvlucht boven het gebied met overal geluidsmeters. De hoogste geluidspiek scoorde Milheeze met 91 decibel. Ter verduidelijking: dat is gelijk aan een enorme Boeing 747 die op 500 meter hoogte op volle kracht overvliegt.

Thea Nelissen-van der Haas woont in Milheeze. Haar huis is hemelsbreed zo’n 5 kilometer van vliegbasis De Peel. Dinsdag hoort zij de F35 over haar huis scheren. “Ik vind het behoorlijk heftig. Als je lekker buiten zit, kun je elkaar niet verstaan. Dit is best wel pittig”, vertelt ze.

Heropening vliegbasis onduidelijk

Defensie laat weten dat de belevingsvlucht niet helemaal representatief is. Ze wil in de toekomst geen uur boven de Peel blijven cirkelen met het jachtvliegtuig zoals dinsdag het geval was. Toestellen vanaf Vliegbasis De Peel zullen alleen opstijgen en landen. Bij iedere vlucht vertrekt de F-35 direct naar het noorden van het land om daar te oefenen. De inwoners van De Peel zouden daardoor niet langdurig last ondervinden van de her, stelt Defensie.

Het heropenen van Vliegbasis de Peel, op de grens van Brabant met Limburg, is wel een voorwaarde om te kunnen oefenen in het noorden. De krijgsmacht zoekt meer 'geluidsruimte' nadat andere vliegbases eerder moesten sluiten en bestaande bases haast 'vol' zitten. Defensie wil na de heropening elk jaar twaalf F-35's, maximaal 3600 vliegbewegingen (opstijgen en landen) laten maken. Een definitief besluit over de heropening is nog niet genomen.