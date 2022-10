Een vliegbasis in je achtertuin, zo klinkt dat: 'Het is angstaanjagend'

Hoe is het om te leven vlakbij een actieve vliegbasis? Mensen in de regio de Peel mochten dinsdag ‘proeven’ van het geluid van de F-35. Met het gevechtsvliegtuig werden er zogenoemde belevingsvluchten uitgevoerd om de inwoners van onder meer Gemert, Bakel, Milheeze, Helmond, Deurne en Overloon te laten ervaren hoe het klinkt als Vliegbasis de Peel weer in gebruik wordt genomen. "Ik vind het angstaanjagend."

In de achtertuin van Thea Nelissen-van der Haas, vlakbij het centrum van Milheeze, is het wachten op het eerste vliegtuig dat overkomt. In alle rust genietend van een drankje probeert zij zich samen met Janny Thijssen-Manders uit Bakel voor te stellen hoe het zou zijn als de vliegbasis vlakbij hun dorpen weer open gaat. Aan die rust wordt snel een einde gemaakt als een F-35 voor de eerste keer voorbij scheert. "Ik vind het behoorlijk heftig. Als je lekker buiten zit, kun je elkaar niet meer verstaan. Dit is best wel pittig", vertelt Thea Nelissen-van der Haas.

"Deze belevingsvlucht is totaal niet representatief."

Ze woont zo'n hemelsbreed zo'n vijf kilometer van de basis. "De afgelopen periode zijn ze hier ook al een paar keer overgevlogen tijdens oefeningen. Dan komen ze met twee of drie F-35's, waarschijnlijk vanaf Vliegbasis Volkel. Ze zijn dan zo hier. Het geluid was toen zo hard dat ik er oorpijn van kreeg." Ze vindt Milheeze nu al het epicentrum van vliegverkeer. "We hebben hier al best wel vaak vliegtuigen boven ons huis van Vliegbasis Volkel, Eindhoven Airport en Weeze. Gewone vliegtuigen gaan wel, maar dit is wel wat heftiger." Janny Thijssen-Manders is slechts op bezoek maar woont zelf ook dezelfde afstand van de slapende basis. Ze is lid van de actiegroep 'Stop Vliegbasis De Peel' en lid van de politieke partij Sociaal Gemert-Bakel. Janny vindt het geluid nog behapbaar. "Ik vond dit nog wel te hebben", zegt ze eerlijk. "Maar dit is niet wat het straks gaat worden. Straks komen ze met zes tot tien jachtvliegtuigen, gedurende een half jaar opstijgen en landen. Deze belevingsvlucht is totaal niet representatief."

"Je kunt je huis isoleren zodat je binnen niks meer hoort, maar we willen niet voor eeuwig binnenblijven."

Ze is bang voor de verstoring van de rust. "Maar vooral voor onze gezondheid. Het is niet alleen het lawaai, ze stoten ook nog iets uit. Wat gaat dat ons brengen?" Een overvliegende F-35 onderbreekt het gesprek. Janny is nauwelijks nog te verstaan. "Ook dieren gaan dit lawaai horen", vertelt ze als het gevechtsvliegtuig weer ergens in de verte is verdwenen. "Je kunt je huis isoleren zodat je binnen niks meer hoort, maar we willen niet voor eeuwig binnenblijven."

"Mijn oren doen nu ook weer pijn."