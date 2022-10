Forse stijging klachten over F-35 bij Volkel: 'Zelfs bellen lukt niet meer'

Sinds de F-35 vanaf vliegbasis Volkel vliegt, regent het klachten over geluidsoverlast. Dat blijkt uit de klachtencijfers die Omroep Brabant heeft opgevraagd. De nieuwe straaljager maakt een stuk meer geluid en dat zie je terug in de cijfers en klachten. “Zojuist grepen we naar ons hoofd om de oren dicht te drukken, want het lawaai is echt enorm. Dit grijpt ons naar de keel”, meldt een klager.

Jos Verkuijlen & Stefan Kollee Geschreven door

De F-35 is de opvolger van de F-16. Sinds een tijd vliegen zeven van deze nieuwe straaljagers vanaf vliegbasis Volkel. En dat merkt de omgeving. Het toestel produceert een stuk meer geluid.

"Tv kijken, radio luisteren en bellen, het gaat allemaal niet meer."

In de maanden juli, augustus en september kreeg vliegbasis Volkel twee keer zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna allemaal gaan ze over de herrie. Zoals een klager uit Veghel: “De F-16 was niet zo’n probleem. Maar nu, ik heb er niet eens woorden voor, zoveel herrie. Wat een drama. Tv kijken, radio luisteren, een telefoongesprek voeren of een luisteren naar een gesproken boek, het gaat allemaal niet meer.” In onderstaande tabel zie je het aantal klachten per maand in 2021 en 2022:

Wachten op privacy instellingen...

"Mijn trommelvlies is beschadigd door zo'n scheurijzer."

De cijfers zijn van juli, augustus en september. Maar Defensie heeft ook een document gepubliceerd met alle klachten die van maart tot en met augustus zijn gedaan. Het valt op dat er vanaf begin juli veel meer wordt geklaagd. Dat is het moment dat de F-35 is gaan vliegen vanaf Volkel. Vooral Veghel, Uden, Mill en Odiliapeel springen eruit. “Ik stond voor mijn voordeur de boodschappen binnen te halen en toen kwam er zo’n scheurijzer zeer laag over ons heen, waardoor mijn trommelvlies is beschadigd”, schrijft iemand uit Veghel aan Defensie.

"Ieder gesprek stokt door de oorverdovende herrie."

Wat vooral opvalt aan de klachten, is dat thuiswerken lastig is. “Wat een ongelooflijk lawaai. Het is vrijwel onmogelijk om binnen met mensen een vergadering te houden”, schrijft iemand met een bedrijf in Mill. “Vandaag is weer zo’n voorbeeld dat ik mijn werk vanuit huis niet kan doen”, zeg iemand uit Uden. “Ramen zitten dicht, m'n huis is goed geïsoleerd. Maar er zijn continue geluiden van vliegtuigen vanuit de vliegbasis Volkel. Ik moet mijn vergaderingen stoppen omdat ik mensen niet kan horen en zij mij niet kunnen verstaan.”

"Huisdieren hebben een trauma van het lawaai."