Thomas bakt lekkerste worstenbroodje: 'Spannend en leuk om mee te doen'

Bakkers, slagers, leerlingen en studenten opgelet: vanaf nu kun je je aanmelden voor de 26e editie van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2023. Zeker doen, zegt net afgezwaaid mbo-student Thomas Merkx (20) uit Made die zich een van de winnaars van 2022 mag noemen. “Het is zeker spannend, maar ook zó leuk en leerzaam om mee te doen."

Jacky Goossens Geschreven door

Een topjaar. Dat is het tot nu toe voor Thomas die maart Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje won in de categorie mbo-studenten. Hij haalde ook nog zijn brood-en-banketdiploma aan het Curio in Breda. En hij werkt inmiddels bij vijfvoudig winnaar van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje, bakker Jürgen van Dongen in Terheijden.

“We doen iets met het gehakt, maar wát, dat mag ik niet vertellen.”

Wat is zijn geheim? Want het lijkt misschien simpel, maar een volmaakt Brabants worstenbroodje bakken, zou je bijna een kunstvorm kunnen noemen. “Je moet echt veel oefenen om ervoor te zorgen dat het deeg de juiste elasticiteit krijgt en het broodje de perfecte vorm. Bij het uitrollen, dan moet het deeg mooi meebewegen”, legt Thomas uit. Een onzichtbaar detail van het broodje is cruciaal: de naad. Thomas: “O ja, de naad, het is echt moeilijk om die goed dicht te krijgen. Daar heb ik dus héél veel op geoefend. Je moet die stevig, maar ook weer niet te hard aandrukken. En het gehakt van de slager natuurlijk, ook heel belangrijk. Daar doen we bij van Dongen iets mee, maar wát, dat mag ik niet vertellen”, lacht hij.

“Mocht je twijfelen over je aanmelding, gewoon doen!”

Omdat Thomas inmiddels is afgestudeerd, mag hij in 2023 niet meedoen aan de wedstrijd. “Jammer hoor. Want het was spannend allemaal, zeker als de jury jouw worstenbroodje gaat keuren, maar het was vooral erg leuk. We hebben veel plezier gehad en veel geleerd. Dus mocht je twijfelen over je aanmelding, gewoon doen", zegt hij enthousiast. "Wat betreft de voorbereiding is het een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Op die manier kom je erachter wat wel en niet werkt en hoe je bijvoorbeeld een mooie, strakke vorm van het broodje krijgt.”

Wat de toekomst gaat brengen, weet Thomas niet. Hij werkt inmiddels bij een van de worstenbroodjesbakkers van Brabant, Jürgen van Dongen in Terheijden. Prijswinnaars onder elkaar. “Voorlopig ben ik hier helemaal op m’n plek. Ik heb mijn draai gevonden, heb het naar mijn zin en ben inmiddels ook gewend aan het vroege opstaan. Ik wil me graag verder ontwikkelen, maar voor de rest zie ik wel.”