Na corona is het aantal woninginbraken weer iets gestegen

In Brabant zijn in de eerste negen maanden van dit jaar iets meer inbraken gepleegd dan in dezelfde periode vorig jaar: 2543 tegen 2539. Dit jaar werd relatief het meest ingebroken in de gemeenten Boekel, Gilze en Rijen en Sint-Michielsgestel. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers.

De grootste stijging was te zien in de gemeenten Gilze Rijen en Geertruidenberg: meer dan drie keer zoveel als het jaar ervoor. Gilze en Rijen kent een stijging van 229 procent en Geertruidenberg een stijging van 250 procent. Relatief gezien sloegen inbrekers de afgelopen negen maanden het vaakst toe in Boekel. Het aantal inbraken per 10.000 inwoners: Boekel: 22,7 Gilze en Rijen: 17,3 Sint-Michielsgestel: 14,8 Hieronder kun je zien hoe vaak inbrekers toesloegen in jouw gemeente:

Het aantal woninginbraken daalt al jaren. Dit jaar is er voor het eerst weer een stijging te zien. In heel Nederland sloegen inbrekers dit jaar in totaal 17.300 keer toe. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 16.100 inbraken. Dat is een stijging van zeven procent. Volgens de politie heeft dat te maken met de coronamaatregelen. "In 2021 lag het aantal woningbraken uitzonderlijk laag doordat veel mensen thuiswerkten. Toen dat niet meer hoefde, nam het aantal inbraken ook weer toe", legt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak bij de politie uit. Het aantal inbraken is nog steeds veel lager dan voor corona. Vijf jaar geleden werden nog bijna dubbel zoveel inbraken vastgelegd als dit jaar. Het aantal inbraken in Brabant in de afgelopen jaren:

