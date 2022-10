Al dagenlang geen stromend water in gevangenis Grave door lekkage

De gevangenis in Grave zit sinds dinsdagavond zonder stromend wakker. Die avond constateerden medewerkers van het Huis van Bewaring een lekke waterleiding, waaruit water naar de arbeidszalen en het magazijn stroomde. De hoofdleiding moest worden afgesloten, waardoor er geen water uit de kraan komt, toiletten niet kunnen worden doorgespoeld en er niet kan worden gedoucht.

De directie van de gevangenis heeft geregeld dat er water is om de toiletten mee door te spoelen en dat gevangenen zich kunnen wassen. Medewerkers en gedetineerden krijgen flesjes met drinkwater.

'Vervelend, maar ook overmacht'

Nadat de hoofdleiding was afgesloten, werd de lekkage opgespoord. De oorzaak van het lek is nog onbekend. Verschillende partijen zijn ingeschakeld om het probleem op te lossen.

Plaatsvervangend directeur Patricia van Etteger: “We hebben de gedetineerden gesproken en de situatie uitgelegd. Het is vervelend, maar het is ook overmacht. Ze begrijpen dat we doen wat we kunnen om het op te lossen.”