VV Dongen lang dichtbij stunt tegen VVV-Venlo, Blauw Geel wint wel

VV Dongen leek donderdagavond het onmogelijke te gaan presteren. In de derde divisie heeft de ploeg dit seizoen nog niet gewonnen, maar tegen VVV-Venlo lag de winst voor het grijpen. De amateurs leidden lang met 1-0. Uiteindelijk won de betaald-voetbalclub deze wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker met 1-2.

Thom Avontuur leek ruim een uur de held van de avond te worden. Hij brak in de 12e minuut de ban voor de thuisclub. Deze stand bleef tot de 74e minuut op het scorebord staan. Toen maakte Thijme Verheijen 1-1. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd besliste Sven Braken het duel in het voordeel van de profs.

Blauw Geel '38 haalde de volgende ronde wel. De Veghelse ploeg komt net als VV Dongen uit in de derde divisie. Ze was in Beverwijk met 1-4 te sterk voor de amateurs van DEM. Niet zo onlogisch, want in de competitie had Blauw Geel al vijfmaal op rij gewonnen.

Blauw Geel en Kozakken Boys uit Werkendam zijn de enige Brabantse amateurclubs die de tweede ronde van het bekertoernooi hebben bereikt. De loting hiervoor wordt zaterdagavond verricht. In de kokers zitten ook de top van de Eredivisie en de clubs die zich de afgelopen dagen voor de volgende schifting hebben geplaatst, zoals FC Den Bosch, FC Eindhoven en NAC Breda.

