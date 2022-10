'Opruimen van drugsafval voortaan betaald door de overheid'

Burgers of gemeenten bij wie drugsafval op hun land wordt gedumpt, kunnen die kosten vanaf volgend jaar grotendeels verhalen op de overheid. Dat maakt het kabinet later vandaag bekend, meldt RTL Nieuws op basis van eigen bronnen.

Volgens RTL Nieuws krijgen mensen op wiens grond drugsdumpingen plaatsvonden maximaal 200.000 euro aan opruimkosten vergoed. "Gemeentes en andere decentrale overheden betalen voor de eerste 50.000 euro een eigen bijdrage van 50 procent, en krijgen daarboven, tot een bedrag van 200.000 euro, ook alle opruimkosten vergoed", schrijft RTL Nieuws.

Bodemverontreiniging

Eigenaars van de grond waarop drugs gedumpt wordt, draaien nu zelf vaak grotendeels op voor de kosten, ook als ze niets met de zaak te maken hebben. Het vorige kabinet maakte een subsidiepotje, maar daar zit maar een miljoen euro in.

Bovendien keert het maximaal 25.000 euro per vervuiling uit. De werkelijke kosten zijn bijna altijd veel hoger. Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg het kabinet daarom al eerder om meer geld uit te trekken om deze mensen tegemoet te komen.

Brabant koploper

Hoewel het aantal vondsten de laatste jaren daalt, is de drugsproductie in onze provincie nog steeds hoog vergeleken met andere regio's. Brabant is nog steeds de nummer één drugsprovincie in Nederland.

Hoe Brabant dat is geworden, wordt uitgelegd in deze video: