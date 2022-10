Kerstdiner in oktober om nieuwe coronamaatregelen voor te zijn

Dieuwke en Willem Simonis moesten twee kerstmissen achter elkaar de deuren van hun restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe gesloten houden vanwege corona. Dit jaar nemen ze het zekere voor het onzekere en daarom serveren ze nu alvast op drie avonden een kerstdiner. Op de kaart staan onder meer hert, konijn en een traditionele hazenpeper.

Medewerkster Karin Slob en haar team van de dagbesteding hebben het restaurant alvast aangekleed in kerstsfeer. Inclusief kerstbomen, ballen, glitterslingers en heel veel lampjes. “We hebben een oproep gedaan onder personeelsleden voor kerstspullen. Iedereen reageerde enthousiast. Er was meer dan genoeg om het gezellig te maken”, legt Karin uit.

Ondanks de vrolijke sfeer binnen, is de aanleiding voor uitbater Willem Simonis ernst. De afgelopen kerstmissen waren voor hem en zijn collega's immers geen pretje.

“Vorig jaar kregen we pas een week van tevoren het bericht dat we dicht moesten blijven. Mocht corona deze winter weer toeslaan dan hebben we deze kerstdiners in ieder geval gehad. Mijn vrouw Dieuwke kwam met het briljante idee.”

Restaurantmanager Olivier Groen heeft zijn handen vol aan de voorbereidingen. “Het is wel een beetje apart in deze tijd van het jaar, maar het went heel snel in deze entourage.”