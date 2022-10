TOP Oss verrast Roda JC, weer heibel bij Willem II

TOP Oss heeft een verrassende 3-0 zege geboekt op Roda JC. Voor de twee andere Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie die deze vrijdagavond in actie kwamen, werd het een avond om snel te vergeten.

FC Eindhoven liet drie punten liggen bij concurrent Heracles Almelo (3-0) en Willem II - Almere City FC werd weer eens onderbroken na misdragingen van supporters. Bovendien moest de thuisclub genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

TOP Oss - Roda JC 3-0

Invaller Jearl Margaritha was de held deze avond van TOP Oss. Met een schoonheid van een doelpunt maakte hij 2-0 en in de extra tijd versierde hij een strafschop, die hij zelf benutte. In de 62 minuut had Roshon van Eijma met een machtige kopbal de score geopend. Tien minuten later kreeg de net ingevallen Margaritha de bal onder controle, stoomde op naar het doel van Roda JC, leek de bal te verspelen, maar bleef toch ijzig kalm: 2-0. In de 93e minuut bepaalde de nummer 7 van TOP de eindstand op 3-0.

Zo won de nummer 18 van de ranglijst van de nummer 5. TOP stijgt door de winst enkele plaatsen.

Heracles Almelo - FC Eindhoven 3-0

FC Eindhoven had bij een ruime winst in ieder geval tot maandag koploper kunnen zijn. De nummer drie van de ranglijst keek echter al na 33 minuten tegen een 0-2 achterstand aan en kwam die klappen niet meer te boven. Justin Hoogma en Mateo Les tekenden voor de doelpunten van lijstaanvoerder Heracles. Na ruim een uur maakte Marco Rente er 3-0 van en was het echt einde oefening voor de blauw-witten.

De ploeg uit Almelo had vóór deze twaalfde speelronde drie punten meer dan FC Eindhoven. Dat zijn er nu zes, een mindere beurt dus voor de formatie van trainer Rob Penders, die zo ongekend goed aan het seizoen was begonnen.

Willem II - Almere City FC 1-1

Een door Jeredy Hilterman in de 22e minuut benutte strafschop leverde lange tijd het enige doelpunt op. Willem II schoot tekort voor eigen publiek, dat aan het eind van de eerste helft met een bijzondere situatie werd geconfronteerd. Scheidsrechter Laurens Gerrets dirigeerde de twee ploegen naar de kleedkamer, terwijl er nog enkele minuten te gaan waren. Aanleiding voor deze beslissing was het feit dat er spullen op het veld waren gegooid. Gelukkig bleef het ditmaal hierbij.

De resterende minuten werden na de hervatting alsnog gespeeld, waarna de teams van helft wisselden en de tweede 45 minuten konden beginnen. Inspirerend werkte dit niet, al kwam Willem II in de 65e minuut door de 33-jarige Jeremy Bokila nog op gelijke hoogte. Meer zat er niet in voor de Tilburgse ploeg, die bij het eindsignaal werd uitgefloten door haar eigen fans.

Twee weken geleden lag de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch bijna anderhalf uur stil vanwege onrust en rellen op de tribunes. De aanklager betaald voetbal heeft deze zaak in onderzoek.

