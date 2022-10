Nova (11) kan grunten als een heavy metal-ster en ontmoet haar idool

Een droom kwam zaterdagavond uit voor de elfjarige Nova uit Rosmalen. Ze was vorig jaar een grote hit met een filmpje waarin ze liet zien dat ze kan grunten als een echte heavy metal-ster, zaterdag mocht ze op uitnodiging van haar favoriete band naar het concert toe. Als klap op de vuurpijl ontmoette ze achteraf Alissa, het boegbeeld van de band en het grote voorbeeld van Nova.

"Het was heel speciaal om ze een keer in het echt te zien", blikt Nova samen met haar moeder terug. Het was een langgekoesterde wens van de jonge heavy metal-ster, die vorig jaar in het RTL-programma Game of Talent iedereen omverblies met haar grunt-talent.

In dat programma zong ze het nummer The Eagle Flies Alone van haar favoriete band Arch Enemy, niet veel later kreeg ze plotsklaps een videoboodschap van zangeres Alissa. Want ook zij had het grunt-talent van Nova gehoord. Dit weekend zag ze haar idolen eindelijk in het echt. "De band zou eigenlijk vorig jaar al in de Brabanthallen spelen maar door corona ging dat niet door."