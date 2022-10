Willy en René wijten nederlaag PSV aan opstelling: 'Start met Luuk en Noni'

PSV-clubicoon Willy van de Kerkhof kan er maandagochtend nog altijd met zijn hoofd niet bij dat zijn club zondag met 4-2 verloor bij FC Groningen. "Negentig minuten lang had je de wedstrijd in je zak. Zes minuten niet en daarin maak je drie fouten en krijg je drie doelpunten tegen..."

"Ik zat eigenlijk iedere minuut te wachten op een doelpunt van PSV", vertelde de ex-international maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "En dan vallen er aan het eind van de eerste helft drie aan de overkant! Dat mag niet gebeuren. Dit is doodzonde!"

Volgens broer René ging het al mis met de opstelling. "PSV had moeten beginnen met Luuk de Jong en Noni Madueke in de basisopstelling", meent de vleugelaanvaller van weleer. "Ik vind dat je goede spelers zoals zij, die een paar weken uit de roulatie zijn geweest, lekker moet laten beginnen aan de wedstrijd. Je kan beter bij een 2-0 voorsprong deze spelers wisselen dan hen bij een 3-1 achterstand inbrengen. Dat vind ik een foutje van trainer Ruud van Nistelrooij. Ik denk dat het met De Jong en Madueke in de basis heel anders was gelopen. En Erick Gutiérrez zou een lichte blessure hebben, maar volgens mij had ook hij zondag kunnen voetballen. Stel zulke spelers dan op, laat ze hun werk doen!"

Willy snapt het betoog van zijn broer. "Guti is inderdaad een beetje onmisbaar bij PSV, maar als 'ie geblesseerd is... Trainers hebben tegenwoordig de intentie om spelers die licht geblesseerd zijn te sparen, zodat ze een week later volledig fit zijn. Ik denk dat Gutiérrez donderdag tegen Arsenal wel weer voetbalt. Dat is de keuze die de trainer maakt."