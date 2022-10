Scouts uit Lierop niet vervolgd voor bosbrand in Best

Scouting Lierop zal niet worden vervolgd voor het veroorzaken van een bosbrand in Best. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er niet voldoende bewijs dat de waxinelichtjes van de scouts begin september de brand hebben veroorzaakt aan de Schietbaanlaan. Dat heeft een woordvoerder van het OM bevestigd. Volgens hem blijkt de schade mee te vallen en besloot het OM daarom ook om helemaal niemand te vervolgen.

Tijdens het onderzoek heeft justitie met de minderjarige leden van de scouting uit Lierop gesproken. Daaruit kon het OM onmogelijk opmaken wie of wat verantwoordelijk was voor de vlammen. Daarom is nu besloten om de hele zaak te seponeren.

Waxinelichtjes

Tijdens een speurtocht in het donker had de scouting gaslampen meegenomen, vermoedelijk om de route te markeren. De brandweer ontdekte later op de bospaden brandende waxinelichtjes. "Of dat ook daadwerkelijk de brand heeft veroorzaakt, moet nog onderzocht worden", zei destijds Jos van den Akker van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Droogte

In de periode dat de brand ontstond had het lange tijd amper geregend en was het natuurgebied erg droog. Boswachter Frans Kapteijn was boos toen hij de vermoedelijke oorzaak van de brand hoorde. "Met waxinelichtjes in een bos gaan zitten. Dat is te absurd voor woorden", zei hij toen.

