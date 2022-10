Vakbond vreest 'onrustige maanden' bij Philips door reorganisatie

Vakbond CNV vreest "onrustige maanden" bij Philips, dat maandag een grote reorganisatie heeft aangekondigd waarbij wereldwijd zo'n 4000 banen verdwijnen. "Vooral omdat niet duidelijk is wáár de banen precies verdwijnen", reageert CNV-onderhandelaar Arjan Huizinga

Volgens de vakbondsman mogen de werknemers en het management van de verschillende vestigingen dat laatste zelf gaan uitzoeken. Hij geeft aan dat er in Nederland niet alleen vierhonderd vaste banen verloren zullen gaan, ook worden de contracten van zo'n vierhonderd uitzendkrachten en tijdelijke krachten niet verlengd.

"De klappen vallen naar verwachting vooral in de middenlaag en in de aansturing", weet Huizinga. Volgens hem hoeven de werknemers in de Philips-fabrieken in Drachten en Best zich daarom niet meteen zorgen te maken.

'Nare situatie'

De CNV'er stelt dat er eerder een goed sociaal plan afgesproken is bij Philips. Maar toch is het volgens hem een "nare situatie", zowel voor werknemers die moeten vertrekken als voor degenen die blijven.

Huizinga waarschuwt dat de nu al hoge werkdruk bij Philips straks nog groter kan worden. "Er verdwijnen stoelen waar mensen op zitten die nu gewoon aan het werk zijn. Dat werk verdwijnt niet. Dat moet dus straks door minder mensen worden gedaan."

Apneu-apparaten

Roy Jakobs, de nieuwe topman van het concern, gaat in een interview in het ED in op de rode cijfers en de onderliggende problemen, waaronder de apneu-apparaten. Zo vindt de nieuwe leidsman dat er in het geval van de apneu-apparaten naar aanleiding van de klachten eerder actie ondernomen had moeten worden. Philips ontkent overigens dat de problemen met de apneu-apparaten te maken hebben met het verdwijnen van de banen.

