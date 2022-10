'Beschoten vrouw belde aan bij huis van de buurman en zakte daar in elkaar'

Volgens buurtbewoners is er 'wel vaker gedoe' bij het huis aan het Crusaethof in Valkenswaard, waar maandagnacht een vrouw zou zijn beschoten. Volgens hen zou de vrouw problemen hebben met haar ex.

"Ik werd rond kwart over vier wakker van een hoop kabaal", vertelt een buurvrouw. "Het slachtoffer riep 'auw, auw, auw'. Toen ik keek, zag ik haar bij de buurman op de grond liggen. Daar had ze aangebeld om hulp te vragen. Ik ben beschoten, riep ze. Vervolgens raakte ze buiten westen. Ik dacht dat ze dood ging..." Arrestatieteam

De buurman, bij wie het slachtoffer had aangebeld, waarschuwde vervolgens snel de politie. Die liet een ambulance komen. Een arrestatieteam werd ingezet om een verdachte aan te houden, maar die was nergens meer te bekennen. Het slachtoffer zou lichtgewond naar een ziekenhuis zijn gebracht. 'De schrik zit er goed in'

Een buurtbewoner betwijfelt of de vrouw echt beschoten is, maar de buurvrouw denkt van wel. "De schrik zit er goed in. Al die politie erbij, daar word je niet vrolijk van." De buurvrouw kreeg traumahulp aangeboden. LEES OOK: Vrouw gewond na schietpartij, arrestatieteam valt huis binnen