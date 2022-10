COA legt uit waarom een klein asielzoekerscentrum zo moeilijk is

Het is een opmerking die op veel inloopavonden over de komst van vluchtelingen naar een gemeente wordt gesteld. Waarom zoveel? Ons dorp is maar klein en kan zo’n grote groep niet aan. Waarom geen kleiner asielzoekerscentrum met een man of vijftig? Dan is er wel draagvlak.

De dorpen Bakel en Someren zijn de afgelopen weken geconfronteerd met de mogelijke komst van honderden asielzoekers. In Bakel heeft het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) gevraagd of er 300 asielzoekers gevestigd mogen worden op het terrein van De Zorgboog. In Someren maakte de gemeente bekend dat ze 450 asielzoekers wil gaan opvangen in groepsaccommodatie De Hoof.

“Een asielzoekerscentrum heeft begeleiding nodig.”

Het leidde tot druk bezochte inloopavonden in Bakel en een protestactie zondag op het Wilhelminaplein in Someren. Mensen zijn bang voor taferelen zoals in Ter Apel, waar mensen op straat hebben geslapen. Of Budel, waar de dorpelingen al jaren worden geconfronteerd met overlast. De vraag die vaak wordt gesteld: Waarom geen kleiner azc? Manager Vastgoed en Facilitair Frank van der Plas van het COA begrijpt die wens wel. Maar een groot aantal kleine asielzoekerscentra om de pijn te verdelen, is in de praktijk erg moeilijk te realiseren. “Daar zijn twee redenen voor. We hebben niet genoeg personeel voor veel kleine opvangplekken. Een asielzoekerscentrum heeft begeleiding nodig en met een heleboel kleine locaties is dat erg moeilijk.”

“Denk eens aan de kosten voor het onderhoud. Het is een lastig probleem”

De tweede reden is een geldkwestie. Kleinere opvangplekken zijn veel duurder. “De kosten van één grote locatie zijn veel lager dan een heleboel kleine locaties”, zegt Van der Plas. “Denk bijvoorbeeld eens aan ontwikkelkosten en het onderhoud. Het is echt een heel lastig probleem.” Grote locaties zijn handig omdat veel diensten waar vluchtelingen mee te maken hebben, dan soms op één plek zitten. Zoals in Budel, waar het COA, de IND en Vluchtelingenwerk allemaal bij elkaar zitten. Overigens maakt het COA wel een uitzondering als het om kleine locaties gaat. Asielzoekers die nog onder de 18 zijn en zonder ouders naar Nederland komen, worden wel op kleine locaties opgevangen. “Dit is namelijk een erg kwetsbare groep. Iemand van onder de 18 kun je niet op een groot azc plaatsen. Dan raakt zo'n kind in de knel.”

“Er worden nog steeds veel gebouwen aangeboden.”

Het COA is druk op zoek naar nieuwe opvangplekken en gemeenten die mee willen werken aan de opvang van vluchtelingen. Hoe komt het COA eigenlijk bij een locatie? Allereerst heeft de organisatie een website waar eigenaren van vastgoed een aanbod kunnen doen. Negatieve publiciteit rond asielzoekers of boze dorpelingen hebben daar niet zoveel invloed op. “Er worden nog steeds veel gebouwen aangeboden”, zegt Van der Plas. “Maar er valt ook veel af.” Een locatie moet namelijk aan veel eisen voldoen. De plek moet geschikt gemaakt kunnen worden voor asielzoekers en het gemeentebestuur moet het ermee eens zijn. “Dat maakt het zoeken naar locaties erg ingewikkeld”, zegt Van der Plas. “Beide zaken moeten kloppen. Als ons oog op een locatie valt, dan kijken we eerst op papier of een gebouw geschikt zou kunnen zijn. Vervolgens gaan we op de plek zelf kijken. Als een locatie dan nog steeds geschikt is, ga je in gesprek met de gemeente.”

"Het is maar een hele kleine groep die voor overlast zorgt."

Ook gemeenten kunnen locaties aanbieden bij het COA. En de Rijksgebouwendienst of bijvoorbeeld Defensie is een belangrijke partner. Van der Plas hoopt dat er toch meer draagvlak komt onder de bevolking. "Een azc is geen negatieve plek. Het kan ook heel waardevol zijn. We knappen oude gebouwen op en geven ze een nieuwe bestemming. Het levert werkgelegenheid op voor de omgeving. Er komt meer reuring in de omgeving, maar dan in positieve zin. Het is maar een hele kleine groep die voor overlast zorgt." Bekijk op dit kaartje hoe het zit met asielzoekers in Brabant. De bezettingscijfers zijn een momentopname en kunnen dagelijks veranderen: