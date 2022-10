Tom die zich in Zuid-Korea aan tinnitus liet behandelen heeft slecht nieuws

Slecht nieuws voor mensen die lijden aan tinnitus. De peperdure behandeling die Tom Parijs in Zuid-Korea heeft ondergaan om van het suizen en piepen in zijn oren af te komen, zet amper zoden aan het dijk. Sterker nog: de 34-jarige Bosschenaar raadt andere patiënten af hiervoor af te reizen naar het Aziatische land.

Hun ervaringen zijn ook een tegenvaller voor vele andere mensen die last hebben van tinnitus. Zoals Gerhard Janssen (62) uit Cuijk. Hij kampt sinds een jaar of acht met dit hardnekkig probleem. Bij hem heeft het een andere oorzaak: stress.

De eerste ervaringen leken positief, maar Tom is inmiddels thuisgekomen en heeft de moed opgegeven dat de Zuid-Koreaanse methode hem echt van zijn klachten zal afhelpen. Volgens hem staat hij niet alleen in zijn ervaringen. Tegelijk met hem werden ook onder anderen twee landgenoten op eenzelfde wijze behandeld. Volgens de Bosschenaar zijn ook zij een illusie armer.

Hij vertrok een paar maanden geleden naar Zuid-Korea om er elke week een aantal behandelingen te ondergaan om de heftige geluiden in zijn oren te verminderen. Met lange naalden werd geprobeerd zenuwen te blokkeren of juist te stimuleren.

Tom kreeg tinnitus na een bezoek aan een hardcorefestival in 2021. Hij omschrijft het als een 'straaljagergeluid' in het ene oor en een 'snerpende piep' in het andere.

“Ik heb er sinds 2014 veel last van gehad. De afgelopen vier jaar kan ik er wat beter mee leven, al komt het wel eens voor dat ik een verjaardag al vroeg verlaat, omdat ik te veel prikkels krijg. Of dat ik van mijn kinderen te horen krijg dat ik niet naar hen luister. Maar ik sta uiteraard wel open voor hen, maar door tinnitus lijkt het alsof ik doof ben”, vertelt Gerhard, die graag verlost wil worden van zijn klachten. “Het is net als met een hardnekkige verkoudheid, daar wil je toch ook vanaf?”

“In ons land, België, Duitsland en Frankrijk bestaat geen afdoende behandeling. Daarom was ik zo benieuwd naar de bevindingen van Tom. Hij is immers ervaringsdeskundige. Natuurlijk slaat een behandeling niet bij iedere patiënt even goed aan, maar dit is toch wel een teleurstelling. Ik had er meer van verwacht.”

Mensen die kampen met tinnitus kunnen zich in Nederland laten behandelen. Daarbij is de zorg niet gericht op genezing, want die is er tot dusver niet voor tinnitus. Wel leren mensen omgaan met hun aandoening. Het draait dan vooral om zogeheten cognitieve therapie, waarbij het brein in bepaalde mate leert wennen aan het oorsuizen of een hoge pieptoon. Deze behandelmethode is ontwikkeld door de Universiteit Maastricht en zo succesvol dat het de standaardbehandeling wordt in Nederland en Europa. De therapie wordt sinds enkele jaren ook vergoed.