Gemeentebestuur Someren moet het ontgelden op inloopavond asielzoekers

"We hebben het in Nederland verrektes goed", probeert wethouder Louis Swinkels van de gemeente Someren. Uit de zaal, met zo'n 150 inwoners, klinkt hoongelach. "Ik doe ook een beroep op de humaniteit in Someren", zegt de wethouder. "We willen in de donkerste twee maanden van het jaar deze mensen bij staan."

De plannen van het gemeentebestuur om twee maanden lang 450 asielzoekers op te vangen in groepsaccommodatie De Hoof in Someren valt in deze zaal op deze dinsdagavond niet in goede aarde. Burgemeester Dilia Blok en wethouder Louis Swinkels krijgen vooral met felle opmerkingen en hoongelach te maken. Op de 'stelling' van een inwoner dat 90 procent van Someren tegen is, probeert Blok te pareren. "Er hebben zich ook heel veel mensen bij me gemeld die vinden dat we deze mensen kunnen opvangen."

Het gaat om een groep asielzoekers die vanaf half juli rondreist in de 21 gemeentes van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Ze reizen van sporthal naar sporthal, waar ze telkens zo'n drie weken verblijven. Waalre, Best, Heeze, Mierlo en Hapert hebben al voor opvang voor de groep gezorgd. Helmond gaat ook voor opvang zorgen en in december en januari wil Someren de groep acht weken onderdak geven. Het zijn mensen die niet in Ter Apel terecht kunnen en die nog gescreend moeten worden.