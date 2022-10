Grote bakkerij failliet door hoge energieprijzen, 48 werknemers op straat

Bakkerij d’n Bekker met zes winkels in het Land van Cuijk is door de rechtbank van Den Bosch failliet verklaard. Alle winkels zijn dicht en 48 werknemers verliezen hun baan. “Met deze energieprijzen is het geen haalbare kaart meer”, zegt bakker Hans van Duijvenvoorde. Het is een van de eerste grote bakkerijen in Brabant die failliet is door de hoge energieprijzen.

Bakkerij d’n Bekker heeft zes winkels in Haps, Grave, Cuijk, Boxmeer, Mill en in het Limburgse Gennep. Sinds dinsdag zijn de winkels dicht. Op de deur hangt een briefje. “Met pijn in ons hart hebben wij helaas moeten besluiten de deuren te sluiten. Wegens extreme prijsverhogingen van onze grondstoffen en de elektra is het niet meer haalbaar ons mooie werk voort te zetten”, is op het briefje te lezen.

“We hebben het tot het eind toe proberen vol te houden”, laat bakker Hans van Duijvenvoorde in een reactie weten. “Op een gegeven moment zit je te wachten wie het het langst vol gaat houden. Jij of je collega’s. Als je collega omvalt, kan je misschien wat van zijn omzet overnemen. Maar nu was ik de eerste die ging.”

48 mensen op straat

De grootste boosdoener is de enorm gestegen prijs voor energie. “Alleen al voor de winkel in Haps is die van 2000 euro per maand naar 12.000 euro gegaan. Dat is de winkel met de hoogste kosten omdat daar het meeste gebakken wordt”, vertelt van Duijvenvoorde. “En je kan die prijzen niet allemaal in het brood doorberekenen. Je zit al aan het maximale wat je kan vragen voor een brood.”

En dus is de bakkerijketen nu failliet verklaard. “Maandagavond hebben we het personeel gesproken. 48 mensen staan nu op straat”, zegt de bakker. Sinds dinsdag zijn alle winkels dicht.

10 procent gaat omvallen

De Rijksoverheid is bezig met een steunpakket om bedrijven zoals bakkers voor een deel te compenseren voor de hoge energieprijzen. Dat zou dan in het voorjaar ingevoerd worden. “Dat komt te laat voor ons”, zegt van Duijvenvoorde. “Je energiekosten moeten 12,5 procent van de omzet zijn. Normaal is dat bij ons 4 procent. Nu met deze energieprijzen hooguit 10 procent. Dus zouden we niet in aanmerking komen voor die steun.”

Bakker Hans van Duijvenvoorde denkt dat hij niet de laatste is die het niet gaat redden. “Ik verwacht dat eind van het jaar 10 procent van de bakkers is omgevallen.”