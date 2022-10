'Bakkerij had gered kunnen worden als overheid eerder had geholpen'

“Dat bakkerij D’n Bekker zelf zijn eigen faillissement heeft aangevraagd is heel triest, en het was niet nodig geweest als de overheid eerder had geholpen.” Dat zegt Silvia van Nieuwland van Beko Advies uit Veghel, het kenniscentrum van de Nederlandse bakkerijsector.

“Het is in Brabant de eerste grote bakkerij die noodgedwongen moet stoppen door de hoge energieprijzen”, zegt Van Nieuwland. “Een bedrijf dat altijd goed liep en nu wordt genekt door de hoge energieprijzen. Dat proberen we al tijden aan de regering uit te leggen. Dat dit fout gaat. Er is paniek in de bakkerswereld.” Het is al een tijd erg moeilijk voor de bakkers. Dat komt niet alleen door de hoge energieprijzen. “Vanaf de coronatijd zijn alle kosten gaan stijgen”, zegt Van Nieuwland. Grondstoffen als bloem werden duurder door de oorlog in Oekraïne, en eieren werden duurder door vogelgriep. “Een gezond bakkersbedrijf kan dat normaal gesproken opvangen”, aldus Van Nieuwland. “Je doet wat aan je kosten of je verhoogt je prijzen een beetje.”

"Energielasten die oplopen van 60.000 naar 180.000 euro per jaar."