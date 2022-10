Man (27) overlijdt na val uit bestelbus: vriendin (34) niet langer verdacht

Een 34-jarige vrouw uit Breda heeft geen schuld aan de dood van haar 27-jarige vriend, die overleed nadat hij uit een rijdende bestelbus was gevallen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De vrouw werd aangehouden, maar is nu vrijgelaten en is ook geen verdachte meer.

Omdat de vrouw de bestelbus bestuurde, werd zij in eerste instantie als verdachte gezien. Uit onderzoek van de politie blijkt dat zij er niet voor gezorgd kan hebben dat haar vriend uit de bus viel. De man uit Breda zat namelijk achterin de laadruimte, legt een woordvoerder uit.

Wat er nu precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Zo kan de politie niet zeggen of het slachtoffer bijvoorbeeld wilde uitstappen of dat hij onbedoeld uit de bus is gevallen.

Kwamen van huwelijksfeest

Het ongeluk gebeurde op de Bredaseweg in Rijsbergen. Het slachtoffer belandde zwaargewond op de weg en overleed later in het ziekenhuis. De twee kwamen van het gouden huwelijksfeest van de opa en oma van het slachtoffer.

Daar hadden ze volgens zijn opa 'een akkefietje gehad' waarna ze samen naar huis gingen, zo vertelde hij zondag tegen Omroep Brabant.

