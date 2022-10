Caitlin en Maxime steken hart en ziel in de restauratie van een kerkmuur

Caitlin en Maxime restaureren een kerkmuur (foto: Alice van der Plas). Een muur in de Lambertuskerk voor restauratie (Foto: Alice van der Plas) Een muur in de Lambertuskerk na restauratie (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/3 Caitlin en Maxime restaureren een kerkmuur (foto: Alice van der Plas).

De verf bladdert aardig af op sommige plekken in de Helmondse Lambertuskerk. Eerdere restauratiewerkzaamheden werden plotseling gestaakt, waardoor het in de kerk een ratjetoe is van onaf schilderwerk. Een behoorlijke taak voor de 19-jarige Caitlin Lobbia en de 23-jarige Maxime van de Rhee uit Helmond. "Het is zo mooi om in de kerk te werken, die ik al mijn hele leven zie staan", zegt Maxime.

Caitlin en Maxime studeren aan het SintLucas in Boxtel op de mbo-opleiding voor decoratieschilder en restaurateur. Hun helden zijn Leonardo da Vinci, Michelangelo en Vincent van Gogh. Caitlin: "Wat ik zo gaaf vind aan Michelangelo is dat hij zichzelf nooit goed genoeg vond. Hij was altijd op zoek naar verbeterpunten en zo blijf je dus nieuwsgierig." Maxime vult haar aan: "De stijl van Van Gogh is revolutionair. Zijn toets is niet te evenaren." Maar tot groot verdriet van Caitlin en Maxime staat hun toekomstige vak zwaar onder druk. "Er is heel veel vergrijzing onder Nederlandse decoratieschilders en restaurateurs", zegt hun docent Joep Dirckx. "Het is erg belangrijk om nieuwe aanwas te hebben, maar dat is ook moeilijk, overal zijn tekorten." In Nederland zijn nog enkele honderden restaurateurs en decoratieschilders op het ambachtelijke niveau actief. Als er geen nieuwe aanwas komt, dreigt het erfgoed verloren te gaan. Dit jaar heeft SintLucas 40 studenten in opleiding.

"Werken in het Vaticaan? Dat lijkt me wel leuk, ja"

"Het is voor ons ook wel een mooie kans", zegt Caitlin. "Veel werk dus. Maar het is zo zonde dat in dit tijdperk veel vergeten wordt. Iedereen zit in zijn eigen wereld en vaak online. Je hoeft maar naar buiten te kijken om te zien dat we een mooie wereld hebben, met prachtige kunst. En dat dreigt dan te verdwijnen." Volgens de studenten en hun docent komen afgestudeerden goed terecht in de arbeidsmarkt. "Veel hebben een goede job bij een bedrijf of zijn begonnen als zelfstandige", zegt Dirckx. Caitlin wil verder studeren. Fresco's en schilderijen restaureren is haar droom. Ze wil daarvoor erg graag naar school in Italië. Haar opleiding duurt wellicht nog tien jaar. "Werken in het Vaticaan? Dat lijkt me wel leuk, ja." Maxime gaat stage lopen in Groot-Brittannië. "Er zijn daar heel veel monumentale panden, veel schilderwerk, restauratie en vergulden, echt heel vet."

"We werken niet gejaagd, je neemt de tijd om iets goed te doen"

De studenten zijn bezig in een zijportaal van de Lambertuskerk. Het is hun examenproject. Ze onderzoeken de kerk, brengen advies uit aan het parochiebestuur en voeren de werkzaamheden uit. Ze hebben onder een grijze verflaag een patroon ontdekt van de schilder Emmanuel Perey. Dat patroon moet weer tevoorschijn worden getoverd. Studenten duiken de archieven in, doen historisch onderzoek en weten alles van de verf en technieken uit die tijd, zo rond 1924. "Het is net of je terug in de tijd gaat", zegt Caitlin. "We werken niet gejaagd, je neemt de tijd om iets goed te doen." Alles gaat dan ook met de hand, net als in vroeger tijden. "Maar we controleren alles wel goed met de laser", zegt docent Joep Dirckx. "Het moet tot op de millimeter kloppen. Het patroon moet precies goed uitkomen, op muren die vaak nog scheef zijn ook."

"We hebben een drone door de kerk laten vliegen"