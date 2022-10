Iin (37) zat in Blijf-van-mijn-lijf-huis, maar is nu succesvol dj

Van mishandeld en gekleineerd door haar ex tot een succesvolle dj-carrière. Het leven van Iin Dahlia, oftewel dj iAne, kent grote uitersten. Met deze maand een nieuw hoogtepunt: het winnen van een grote dj-wedstrijd op Ibiza. "Het is een droom die uitkomt."

Ze vindt het moeilijk om erover te praten. "Ik sliep in een aparte kamer met de deur op slot. Iemand waarschuwen kon niet, hij had het kabeltje van mijn telefoon doorgeknipt."

Het leven lacht de inmiddels 37-jarige Iin met Indonesische roots weer toe. Maar dat was enkele jaren geleden wel anders. Ze woonde in 2012 samen met haar toenmalige man en twee jonge kinderen van 3 en 1 jaar net over de grens, in het Duitse Koch. Maar het is geen fijne tijd. "Hij was heel agressief naar mij", blikt ze terug.

Een goede vriend van Iin, Rody, bezorgt haar stiekem een klein telefoontje waarmee ze alarm kan slaan als het weer eens misgaat. Dat gebeurt, maar zowel de instanties in Duitsland als in Nederland kunnen niets voor haar doen.

Iin en haar kinderen gaan gebukt onder de fysieke en mentale mishandelingen. "Hij gooide met het bord als hij vond dat ik niet lekker had gekookt. Ook zette hij de kinderen buiten in de sneeuw als ik niet naar hem luisterde. En hij duwde een kussen op mijn gezicht om mij te laten stikken."

Rody besluit haar en de kinderen op te halen en zet ze af voor de deur van een advocaat in Nederland. Ze komen terecht in een Blijf-van-mijn-lijf-huis in Eindhoven. "Ik had een speciaal alarm om zodat ik iemand kon waarschuwen. Want mijn ex had gezegd: Als ik jou ooit op straat zie lopen, vermoord ik jou."

Iin besluit niet bij de pakken neer te gaan zitten. "Veel vrouwen daar blijven te lang in de put zitten. Ik heb in de opvang verschrikkelijke dingen gezien: jonge vrouwen zonder tanden of missende vingers, maar ook een zelfdoding", vertelt ze.