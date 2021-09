Dancewereld verliest icoon: dj Lady Aïda (63) uit Eindhoven overleden

Lady Aida werd 63 jaar oud (archieffoto). vergroot

De Eindhovense dj Lady Aïda is overleden. Aïda Spaninks maakte als een van de eersten naam in de house en technowereld. Ze runde later in Eindhoven ook een school voor dj's. Spaninks werd 63 jaar oud. Muziekplatform 3voor12 meldt dat er volgende week een afscheidsceremonie is: "Noem het een laatste release party."

Wie denkt aan de wereld van de dance, denkt aan namen als Armin van Buuren en Tiësto. Maar de wat oudere kenner, en toch zeker die uit Eindhoven en omstreken, weet dat er nog een generatie voorzat van echte pioniers. En een van die grondleggers was Lady Aïda.

De grande dame begon haar muzikale wandeling in cafés in de stad waar ze opgroeide: Eindhoven. Vanuit daar veroverde ze vastberaden de dancewereld. Op de facebookpagina van haar eigen Rebelbass dj School staat: "Als DJ Lady Aïda zit ze sinds 1985 in het dj-vak en is in al die jaren geen millimeter geweken van haar idealen. Ze was de eerste dance dj op Pinkpop en Lowlands en mocht tussen 1994 en 2011 maar liefst zeven keer terug komen in Biddinghuizen."

Het Eindhovens Dagblad meldde maandagavond dat Aïda Spaninks overleed na een kort ziekbed. Op de website van 3voor12 van VPRO, waarvoor Spaninks een tijd lang blogs schreef onder het pseudoniem Rebelbass, staat dat de Eindhovense dance koningin leed aan uitbehandelde borstkanker.

Ze zou Ron van der Sterren, die eerder bij 3voor12 werkte, zelf benaderd hebben om dat te vertellen. Samen bedachten ze een laatste happening, want de Eindhovense wilde 'nog een keer knallen'.

Op de site staat dat op 4 oktober een afscheidsceremonie wordt gehouden in Eindhoven, waar een kunstproject gelanceerd wordt. "De plechtigheid is wegens corona maar beperkt te bezoeken, maar er zal een livestream naar het project gepresenteerd worden. 'Noem het een laatste release party.'"

Op social media wordt veelvuldig stilgestaan bij het overlijden van Lady Aïda. Een greep uit de reacties:

Frits Magazine schrijft op Facebook: "Wij wensen Aïda Spaninks een goede reis naar het licht, en zijn dankbaar voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van Eindhoven als serieuze muziekstad."

Chris Bonis deelt een herinnering: "Je reed vanuit Groningen niet meteen naar Eindhoven, maar toch nog effe langs Rotterdam om te draaien op mijn 30e verjaardag… En nu ben je er opeens niet meer!"

Collega dj Franky Jones noemt haar een 'icoon, fantastische dame en muziekfreak' en schrijft: "Dank dat je op mijn pad kwam."

En op Twitter schrijft Thijs van der Vossen: "Denk dat niets zo’n grote invloed heeft gehad op mijn liefde voor muziek dan DJ Lady Aida’s sets in de Effenaar. Zij was een van de best, zo niet dé best in Nederland."

In een aflevering van House Heroes vertelde Lady Aïda eerder over pionieren, over hoe ze aanvankelijk niet kon mixen en over de housewereld.

