Plofkraken komen steeds minder voor, alleen in Helmond was het raak

Er zijn in Brabant amper nog plofkraken op geldautomaten. Vorig jaar was er geen enkele plofkraak en dit jaar één in Helmond. "De enkele automaten die landelijk nog doelwit zijn, zijn niet van banken", zegt woordvoerder Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat geldt ook voor de plofkraak in Helmond. "Geldautomaten van ING, ABN AMRO en Rabobank, verenigd in Geldmaat, hebben er geen last meer van."

"We hebben pinautomaten verwijderd op gevaarlijke plekken", vertelt woordvoerder Wijkstra. "Dus geen automaten meer onder of naast woningen die beschadigd kunnen raken."

"Ook hebben we 's nachts onze automaten gesloten", gaat Wijkstra verder. "Dat was eerst een tijdelijke maatregel, maar is nu permanent. Door de sluiting gaat er nergens meer een schuif open in de automaat waar een explosief in geduwd kan worden."

Vijf kilometer

Hoewel er veel geldautomaten verdwenen zijn, is er altijd een te vinden binnen een straal van vijf kilometer. Naast de veel voorkomende geldautomaat van de drie grote banken, waarvan er zo'n 5000 stuks in Nederland zijn, komen er steeds meer automaten van andere andere financiële instellingen bij.

Mister Cash, GWK Travelex, Euronet ATM zijn voorbeelden van andere aanbieders van geldautomaten. Deze automaten zijn nu het doelwit van plofkrakers. Daar kan bijvoorbeeld wel in de nachtelijke uren gepind worden.

Dalende trend

Toch is sinds 2019 een dalende trend zichtbaar hoewel we nu al meer plofkraken hebben in 2022 dan een jaar eerder. In september telden we landelijk 11 plofkraken en dat zijn er nu 12 want donderdag was het raak in Amsterdam. "Maar dat was niet bij een van onze geldautomaten", weet Wijkstra.